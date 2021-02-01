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'te 3 çocuk, çatıdan düşen tonlarca karın altında kaldı

'te çatıdan düşen kütlesi altında kalan 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, kar altında başkalarının da olma ihtimali nedeniyle arama çalışmalarını sürdürüyor.

İHA
Giriş Tarihi: 1.2.2021 17:20 Son Güncelleme: 1.2.2021 17:51 ABONE OL
Bitlis'te 3 çocuk, çatıdan düşen tonlarca karın altında kaldı

Bitlis'teki bir binanın çatısından düşen tonlarca karın altında kalan 3 kişi son anda kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, çarşı merkezindeki Çam Sitesi mevkiinde meydana geldi. İnşaat halindeki 7 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, bir anda düştü. O esnada binanın altında geçmekte olan 3 kişi, düşen tonlarca ağırlığındaki kar kütlesinin altında kaldı.

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YARALANAN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

UMKE, 112 Acil Servis ve AFAD ekiplerinin zamanında müdahalesiyle 3 kişi kurtarılan Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kar altında kalanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, iş makinelerinin yardımıyla bölgede kar temizleme çalışması başlatıldı.

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Bitlis'te 3 çocuk, çatıdan düşen tonlarca karın altında kaldı
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