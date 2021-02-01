Bitlis'te 3 çocuk, çatıdan düşen tonlarca karın altında kaldı

Bitlis'teki bir binanın çatısından düşen tonlarca karın altında kalan 3 kişi son anda kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, çarşı merkezindeki Çam Sitesi mevkiinde meydana geldi. İnşaat halindeki 7 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, bir anda düştü. O esnada binanın altında geçmekte olan 3 kişi, düşen tonlarca ağırlığındaki kar kütlesinin altında kaldı.

Bitlis'te çatıdan tonlarca kar kütlesi düştü: 3 çocuk yaralı | Video