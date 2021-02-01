Bodrum’u fırtına vurdu! Dev dalgalar oluştu

Bodrum'da gece saatlerinde başlayan kuvvetli fırtınanın hızı saatte 70 kilometre hıza ulaştı. Sahil kesimlerinde bulunan işletmeleri dalgalar vurdu. Bazı iş yerlerinin iskeleleri yıkıldı.Güneydoğu yönünden esen fırtına hızı 70 kilometreye kadar ulaşınca Ortakent, Bitez, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde dev dalgalar oluştu. Bodrum Belediyesi teknelerin liman dışından çıkmaması için uyardı. Datça - Bodrum Feribot seferleri iptal edildi. Kuru yük gemileri ise Bodrum koylarına sığındı. Bodrum'da etkili olmaya başlayan ve hayatı olumsuz bir şekilde etkileyen fırtınanın iki gün daha sürmesi bekleniyor.