Çiftçiyi böyle katlettiler!

Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Hikmet Akkaya, başına aldığı darbeyle yere yığıldı. Ağır yaralanan Hikmet Akkaya, çevredekilerin ihbarıyla çağırılan ambulansla önce Çumra Devlet Hastanesi'ne daha sonra Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Şakir Ceylan ve Fevzi Çalı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.