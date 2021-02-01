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Çiftçiyi böyle katlettiler!

'nın Çumra İlçesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Çiftçi Hikmet Akkaya (46), husumetlileri Şakir Ceylan ve Fevzi Çalı ile karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Aldığı darbelerle beyin kanaması geçiren Akkaya kurtarılamadı. İşte acı olayın detayları....

DHA
Giriş Tarihi: 1.2.2021 16:17 ABONE OL
Çiftçiyi böyle katlettiler!

Tüyler ürperten olay, geçen hafta İçeri Çumra Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, çiftçi Hikmet Akkaya, daha önce aralarında husumet bulunan Şakir Ceylan ve Fevzi Çalı İle karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Hikmet Akkaya, başına aldığı darbeyle yere yığıldı. Ağır yaralanan Hikmet Akkaya, çevredekilerin ihbarıyla çağırılan ambulansla önce Çumra Devlet Hastanesi'ne daha sonra Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Şakir Ceylan ve Fevzi Çalı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Çiftçiyi böyle katlettiler!
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