Sohbet odaları üzerinden kullanıcılara sesli etkileşim imkanı sunan Clubhouse sosyal medyada rağbet görüyor. Uygulamayı telefonlarına indirmek isteyenlerin ilk önce davetiye alma zorunluluğu bulunuyor. Popülerliği hızla yayılan uygulamada sohbet odalarında kullanıcılar, sohbet yöneticisinden izin aldıkları taktirde sohbete dahil olabiliyor, ya da sadece dinleyici olarak da sohbete katılabiliyor. Peki Club House nedir, nasıl kullanılır? Club House'a nasıl üye olunur ve davetiye zorunlu mu?

CLUB HOUSE NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Davet sistemi ile çalışan clubhouse son günlerin en popüler uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Yalnızca iOS kullanıcılarının davet sistemiyle kullanabildiği Club house Alpha Exploration Co. yazılım şirketi tarafından geliştirilmiş, sesli sohbet odaları aracılığıyla etkileşim imkanı sunan bir sosyal ağ platformudur. Aynı zamanda uygulamayı kullanan bir kullanıcıdan davet almak üye olmanın şartları arasında yerini alıyor...

İşte clubhouse hakkında tüm detaylar...