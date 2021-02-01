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Evde kumar oynayanlara ceza yağdı

'nın ilçesindeki bir evde 7 kişiye kumar oynamaktan 9 bin 352 lira ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 12 bin 600 lira olmak üzere toplam 21 bin 952 lira para cezası uygulandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 1.2.2021 13:07 ABONE OL
Evde kumar oynayanlara ceza yağdı

Muğla İl Jandarma ve Ula İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, Ula'nın Elmalı Mahallesi'nde bulunan bir evde kumar oynandığı istihbaratına ulaştı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada evin ön balkon kısmında 7 kişinin bulunduğu tespit etti.

Olayla ilgili M.K. isimli şahıs hakkında kumar için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı. 7 şahsa ise kumar oynamaktan 9 bin 352 lira ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 12 bin 600 lira olmak üzere toplam 21 bin 952 ceza kesildi.

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Evde kumar oynayanlara ceza yağdı
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