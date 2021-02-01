Gökçeada’da korkutan tablo

Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada yine yağmura teslim oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle dereler taştı, yollar göle döndü. 2014 yılında sel felaketini yaşayan ada yine aynı tabloyla karşı karşıya kaldı.

Akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kısa sürede Çınarlı Deresi taşarken ada sakinleri yine 7 yıl önce olduğu gibi korkulu anlar yaşadı. 2014 yılında sel felaketini derinden yaşayan ada sakinleri Belediyeye isyan etti.

Ev ve işyerini su basan vatandaşlar suları tahliye etmek için derin uğraş gösterirken geçmişten dersler çıkarmayan belediyeye de ateş püskürdüler.

Ada sakinleri, "7 yıl önce onlarca araç zarar gördü, yüzlerce iş yerine su bastı, çok sayıda hayvan telef oldu. Belediye bunlardan dersler çıkarmalıydı. Ancak tablo yine aynı" diyerek Belediye Başkanı Ünal Çetin'e tepki gösterdiler.