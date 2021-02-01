Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Kabine Toplantısı için geri sayım başladı!

Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulamaları uzunca bir süredir salgındaki yayılımı durdurabilmek amacıyla devam ediyor. Uygulanan kısıtlamaların vaka sayılarında yaşanan düşüşle birlikte kaldırılacağı iddiaları son günlerde milyonların gündeminde yerini alıyor. Bu kapsamda gözler bu akşamki Kabine Toplantısı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? İşte Kabine Toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı hakkındaki son dakika gelişmeleri…
HAFTA SONU VE HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
Bakanlık tarafından yayımlanan genelge kapsamında bir süredir Hafta içi her gün akşam saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında 81 il genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Öte yandan hafta sonu ise Cumartesi ve Pazar gününün tamamını kapsayacak kısıtlama 56 saat süreyle devam ediyor.
Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
27 Ocak 2021 AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen haftalık grup toplantısındaki konuşmasının ardından çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Başkan Erdoğan kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağına ilişkin soruya "Kabine toplantısının ardından varsa öyle bir şey açıklarız" dedi
YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK? İŞTE ADIM ADIM NORMALLEŞME PLANI
Koronavirüs salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.
Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.
Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.
Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.
Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında. Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.
GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA!
Normalleşme takvimine gidilen süreçte koronavirüs günlük vaka ve ölüm sayılarında beklenmedik bir patlama yaşanmazsa ve söz konusu kararlar alınırsa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın anılan tarihlere yakın bir dönemde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklaması bekleniyor.
11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız
ifadesini kullanmıştı...