Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Kabine Toplantısı için geri sayım başladı!

Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulamaları uzunca bir süredir salgındaki yayılımı durdurabilmek amacıyla devam ediyor. Uygulanan kısıtlamaların vaka sayılarında yaşanan düşüşle birlikte kaldırılacağı iddiaları son günlerde milyonların gündeminde yerini alıyor. Bu kapsamda gözler bu akşamki Kabine Toplantısı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? İşte Kabine Toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı hakkındaki son dakika gelişmeleri…

HAFTA SONU VE HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Bakanlık tarafından yayımlanan genelge kapsamında bir süredir Hafta içi her gün akşam saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında 81 il genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Öte yandan hafta sonu ise Cumartesi ve Pazar gününün tamamını kapsayacak kısıtlama 56 saat süreyle devam ediyor.