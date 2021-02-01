Kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak kazı ihbarı üzerine yaptığı operasyon ile H.D.(69), Y.İ.(60) ve D.C.(54) isimli şahısları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Fındıklı köyü mülki sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yaptıkları sırada 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet tahra ve 1 adet kırıcı demir ile birlikte suçüstü yakalanan H.D, Y.İ. ve D.C. hakkında sokağa çıkma yasağının ihlali, maske takmamak ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan şahıslar Ereğli Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınırken olay ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.