Kahvehanelerin, lokantaların, kafelerin ve restoranların açılacağı netleşti mi? 2021 Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?

Kahvehaneler, lokantalar, kafeler ve restoranlar, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen işletmelerin başında yer alıyor. Kasım ayından bu yana, yalnızca paket servis ve 'gel-al' şeklinde hizmet veren bu işletmelerin açılacağı tarih ise merak ediliyor. Vaka sayılarındaki düşüşe ve aşılama çalışmalarının başlamasına bağlı olarak, bu işletmelerin yeniden açılması gündeme geldi. Başkan Erdoğan'a, geçtiğimiz günlerde 'Kafeler ve restoranlar açılacak mı?' sorusu yöneltildi. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nı işaret ederken konuya son noktayı koydu.

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RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Erdoğan, Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Bir süredir gündemde yer alan 'Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak?' sorusu Erdoğan'a yöneltildi. Esnafın yalnız bırakılmayacağını altını çizen Erdoğan, bu mekanların yeniden açılması konusunda bir düşüncelerini olduğunu bildirdi. Peki, restoranlar, kahvehaneler, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak?

İşte, Erdoğan'ın 'Kafeler ve restoranlar yeniden açılacak mı?' sorusuna verdiği o cevap;