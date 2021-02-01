Kartonları kedi yuvasına dönüştürdü

Iğdır Gençlik Merkezinin en genç gönüllüsü Asel Sare, karton kutuları değerlendirerek kediler için "kedi evi" yaparak örnek bir davranış sergiledi.

Kullanılmayan karton kutuları çok faydalı bir amaca dönüştürdü. Salgın döneminde evde kaldığımız şu süreçte aileleriyle birlikte yapabilecekleri bir etkinliğe de örnek oldu. İçerisine bir mama kabı birde üşümesinler diye bir örtü bırakan Asel Sare, kutunun üstüne "Bir kap su ve mama koyarmısın?" yazarak sokak hayvanlarına duyarlı olmamız konusunu da bizlere hatırlatmış oldu.

Gençlik merkezi gençlik liderlerinden Fatih Beklen "Bizler gençlik merkezi olarak Asel kızımızı bu güzel düşüncesi ve çalışmasın budan dolayı tebrik ediyoruz. Bu tarz etkinlikler yapan gençlerimizi ve çocuklarımızda gönüllülük çalışmalarımıza katılmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Asel Sare; "Bu soğuk ve karlı kış günlerinde sokak hayvanlarımız için ne yapabilirim diye düşünürken aklıma kartonlardan kedi evi yapmak geldi. Hem kutular çöpe atılmamış oldu, hem de kedilere ev yapmış oldum. Kedi evini yaparak Iğdır Gençlik Merkezine teslim ettim. Herkesin sokakta yaşayan hayvanlarımıza sahip çıkmasını istiyorum. Hayvanları seviyorum sizde sevin." dedi.