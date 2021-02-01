Koronavirüse bioenerjili önlem!

Pandemi ile birlikte bağışıklık sisteminin önemi iyice ön plana çıktığı günümüzde Sakaryalılar Bioenerji seanslarıyla bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için sıraya girdi.

Koronavirüsten korunmak için en başta maske, mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen uymak gerekiyor. Bilim insanları bu kuralların dışında ise gıdalara dikkat etmenin önemine işaret ederken, özellikle bağışıklık sistemine çok dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çiziyor. Pandemi ile birlikte bağışıklık sisteminin önemi iyice ortaya çıktığı günümüzde Sakaryalılar gıdanın yanı sıra şu sıralar Bioenerji seansları ile moral, motivasyon ve bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar.

BİOENERJİ NEDİR?

Bağışıklık sistemini Bioenerjinin güçlendirdiğinin altını çizen Bioenerjist Suzan Doğan Kamil, "Bioenerji pozitif yönde bir şifa enerjisidir, mana olarak da evrensel yaşam enerjisini içinde barındırmaktadır. Avuç içi-parmaklarda bulunan enerji çakralarının doğru kullanılması metoduyla şifa verilecek kişinin enerji merkezlerine (çakralarına) ve titreşimsel bozukluğu olan enerji bedenine aktarımı sağlanarak uygulanan bir tekniğe verilen isimdir" diye konuştu.

RUHSAL VE FİZİKSEL

Hastalıkların bir çoğu zihinsel kaynaklı olduğu anımsatan Bioenerjist Suzan Doğan Kamil, "Günlük hayatta herkes fiziksel ve ruhsal sıkıntılar yaşatmaktadır. Bizlerde çakraları dengeleyerek ve enerji akışını sağlayarak fiziksel ve ruhsal iyileşme sağlıyoruz. Bizim bu yaptığımız tamamlayıcı tıp olarak geçiyor. Bize gelen danışanlarımızla önce konuşuyoruz. Onları dinliyoruz ve kişinin sorunlarına göre seans sayısı belirleyip çalışıyoruz. Aslında sıkıntıya girmeden, bioenerji seansını normal periyodik aralıklarla yaptırmakta fayda vardır. Böylece bağışıklık sistemi daha güçleniyor. Bağışıklık sistemi güçlendiği zaman hastalıklara karşı direnç sağlıyoruz" dedi.

KORONAVİRÜSE KARŞI

Bioenerjist Kamil, "Pandemi nedeniyle insanlarda sürekli 'Koronavirüse yakalanır mıyım' endişesi var. Yakın arkadaşlarım dahil bir çok kişi Covid-19'a yakalandı ve iyileşti. Ancak iyileşseler bile 'tekrar yakalanır mıyım' endişesi içine girdiler. Dolayısıyla ruhsal yönden etkilenen insanların bağışıklık sistemi de etki altına giriyor. Biz bu nokta da bioenerji uygulayarak bağışıklık sistemini güçlendiriyoruz. Güçlü bir bağışıklık sistemi Pandemi de son derece önemlidir" dedi.

DÜNYADA UYGULANIYOR

Bioenerjinin tamamlayıcı tıp olduğuna vurgu yapan Suzan Doğan Kamil, "Covid-19'a yakalanan birisi önce doktora gidecek. Doktor tedavisi uygulanacak. Doktor ve hastanedeki tedavinin yanı sıra bioenerji tamamlayıcı bir çalışma olarak uygulanıyor. Zaten bu yaptığımız bütün dünyada uygulanan bir sistemdir. Bizim ülkemizde daha yeni yeni uygulanıyor. Avustralya'da hastanelerde bioenerji ile ilgili bölümler açıldı. Çok kritik ameliyatların öncesi ve sonrasında bioenerji seansları uygulayarak hastalara vücutlarının daha çabuk toparlandığı biliniyor. İyileşmelerinin daha çabuk olduğu gözlemlendi" diye konuştu.

MERDİVEN ALTI

Zihnin berrak olmasının önemine de işaret eden Bioenerjist Suzan Doğan Kamil, "Koronavirüs ile birlikte maske, mesafe ve temizlik kuralları, gıda takviyesinin yanı sıra Bioenerji ile bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin sayısı hızla artıyor. Ancak Bioenerji günümüzde ön plana çıktıkça merdiven altı bu işi yapanların sayısı da artıyor. Vatandaşlarımız yetkisiz, belgesiz ve bilgisiz kişilere dikkat etsin. Bioenerjist olarak gittikleri kişilerden mutlaka uzman ve yetki belgesini göstermesini istesin" dedi.