Koyun otlatan çoban iki galerili bir mağara keşfetti

UNESCO Dünya Mirası Listesine aday olan İznik ilçesinde ilginç bir gelişme yaşandı. İlçeye bağlı kırsal Tacir Mahallesi Adaçalı mevkiindeki ormanlık alanda koyun otlatan Kemal Karaboğa, koyunlardan birinin düştüğü çukurdan çıkarmak için çukura girdi. O sırada bir mağara girişi gören Karaboğa, merak ederek içeriye girdi. İki galerili (bölme) bir mağara keşfeden çoban hemen köylülere haber verdi.

YÜKSEKLİĞİ 2 METRE

Köylülerin de şaşkınlığını gizleyemediği mağaranın yüksekliği 2 metre, genişliğinin ise yaklaşık 200 metrekare olduğu tahmin ediliyor. Türkiye Mağaracılık Federasyonu'na bildirilen yeni mağaranın, uzmanlar tarafından incelendikten sonra tescillenmesi bekleniyor.