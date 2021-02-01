Kutmangil Ailesi'nde 33 milyonluk zarar kavgası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurularında bulunan Bekir Kutmangil'in mirasçı eşi ve iki çocuğu, Kutman Ticaret, Kutmangil Turizm Tesisleri ve Yatırımları, Kut Madencilik, Kut Ormancılık Ticaret, Kut Ormancılık Doğaspor Tesisleri Gıda Üretim Ticaret isimli şirketlerin ortağı olduklarını bildirdi. Mirasçılar, bu şirketler üzerinden Fazlı Kutmangil, Neşe Doğan, Levent Doğan, Mehmet Haluk Erbel'in yasa dışı eylemleri olduğunu ve dolayısıyla kendilerini de zarara uğrattıklarını iddia etti. Savcılığın yürüttüğü soruşturmalarda takipsizlik kararları verildi. Ancak Sulh Ceza Hâkimliği bir soruşturma dosyasında bilirkişi raporu alınmadan verilen takipsizlik kararını kaldırdı. Bunun üzerine savcılık, dosyayı bilirkişiye gönderdi.







(Bekir Kutmangil)

33 MİLYON ZARARA SEBEP OLDULAR

Bilirkişi raporunda, Kutmangillerin bazı şirketleri arasında imzalanan rödovans ve döküm sözleşmelerinin ticarî teamüllere aykırı olduğu belirtildi. Raporda şirketlerin gelirlerinin, faaliyetlerin niteliği ile bağdaşmayan faturalar düzenlendiği ve gelirlerin şirket dışına çıkartıldığı tespitlerine yer verildi. Bilirkişi, şüphelilerin toplam 33 milyon 696 bin lira zarar oluşmasına sebep olduklarını bildirdi. Savcılık da bilirkişi raporuna dayanarak, 5 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianamede şüphelilerin, şirket yöneticileri olarak kendilerine malvarlığı üzerinde salahiyet kullanma olanağı tanıyan yetkileri kullanırken, zarara sebep oldukları belirtildi.

MAHKEMELER ANLAŞMAZLIĞA DÜŞTÜ

Kamu davası açılması için yeterli kuşkunun hâsıl olduğunu belirten savcılık, şüpheliler hakkında "güveni kötüye kullanma" suçundan Asliye Ceza Mahkemesinde dava açtı. Ancak Asliye Ceza Mahkemesi, davanın Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi gerektiğine karar verdi. Ağır Ceza Mahkemesi de tam tersi yönde karar aldı. İki mahkeme arasındaki uyuşmazlık üzerine dosyaya bakan Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi, yargılamanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yapılmasına karar verdi. Bu kararın ardından Fazlı Kutmangil, Neşe Doğan, Levent Doğan, Mehmet Haluk Erbel'in yargılanmasına önceki gün başlandı.







(Fazlı Kutmangil)

DURUŞMAYA SADECE AVUKATLAR KATILDI

Duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanıklardan Fazlı Kutmangil ve Neşe Doğan'ın savunmalarının alınması için Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazıldığını ancak henüz ifadelerinin alınmadığını bildirdi.

Avukatlar, savunmaları alınamayan sanıklardan Levent Doğan'ın rahatsızlığı nedeniyle, Mehmet Haluk Erbel'in de Kovid-19 temaslısı olduğu için mahkemeye gelemediğini bildirdi. Avukatlar bu sanıkların bir sonraki duruşmaya katılıp, savunmalarını yapacaklarını bildirdi.

Şikayetçilerin avukatı İlkay Sezer, sanıklardan Fazlı Kutmangil ve Neşe Doğan'ın ifade vereceği Kocaeli ve Aksaray ağır ceza mahkemelerine bilirkişi raporunun da gönderilmesini talep etti. Bu sanıklara bilirkişi raporundan sorular sormak istediklerini vurgulayan Sezer, henüz savunmaları alınmayan sanıklar hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

SUÇTAN ZARAR GÖRDÜLER

"Suçtan zarar gören" sıfatıyla Kut Madencilik A.Ş., Kutman Ticaret Limited Şirketi, Kutmangil Turizm Tesisleri ve Yatırımları A.Ş. adına duruşmaya katılan avukat Kahraman Berk, şikayetçilerin bu şirketlerin ortakları olduğunu, ancak suçtan asıl zarar gören olmadıklarını öne sürdü. Suçtan asıl zarar görenin şirketler olduğunu savunan ve şirketler adına davaya müdahillik talebinde bulunan avukat Berk, müştekilerin davaya müdahillik taleplerinin reddedilmesini istedi.

ZORLA GETİRİLME KARARI

Cumhuriyet savcısı, hem şikayetçilerin hem de şirket avukatlarının müdahillik taleplerinin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti de bu yönde karar verdi. Heyet, sağlık raporu sunmayan sanık Mehmet Haluk Erbel'in, bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verildi. Mahkeme, sanıklar Fazlı Kutmangil ve Neşe Doğan'ın ifadelerinin alınması için talimat yazdığı Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesine, suçlamaya konu olan bilirkişi raporunu da gönderdi.