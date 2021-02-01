Mahalle yanarken canlı yayın yaptılar!

Örnek Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Binanın arka kısmındaki dairede çıkan yangında, kapı ve pencerelerin tutuşmasıyla birlikte gökyüzüne siyah duman ve alevler yükseldi.