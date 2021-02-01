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Mahalle yanarken canlı yayın yaptılar!

'da, 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede ikinci kata sıçradı. Yangın sırasında evde uyuyan genç kız, seslere uyanarak canını zor kurtardı. Bu sırada aşağıda toplanan meraklı kalabalık ise cep telefonlarıyla canlı yayın yaptı. Pes dedirten anlar objektiflere böyle yansıdı...

İHA
Giriş Tarihi: 1.2.2021 17:10 Son Güncelleme: 1.2.2021 17:23 ABONE OL
Mahalle yanarken canlı yayın yaptılar!

Örnek Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Binanın arka kısmındaki dairede çıkan yangında, kapı ve pencerelerin tutuşmasıyla birlikte gökyüzüne siyah duman ve alevler yükseldi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler yangına müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin müdahalesine rağmen 2. kattaki daireye de sıçrayarak tamamen yanmasına neden oldu.

Şevki Kahraman ve Emrullah Top isimli vatandaşlara ait daireler itfaiyenin uzun çabaları sonucunda söndürülürken evlerde soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının çıktığı dairede bir genç kızın uyuduğu, yangının çıkardığı seslerle uyanarak kendisini dışarı attığı bildirildi.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatılırken, toplanan meraklı kalabalıktan çok sayıda kişinin cep telefonlarıyla canlı yayın yaptıkları gözlendi.

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Mahalle yanarken canlı yayın yaptılar!
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