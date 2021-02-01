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Belediyesi'nde çıkan yangını işten çıkarılan işçi çıkarmış

Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında çıkan yangının işten çıkarılan bir itfaiye personeli tarafından çıkartıldığı belirlendi.

BEKİR COŞKUN
Giriş Tarihi: 1.2.2021 21:35 ABONE OL
Mersin Belediyesi'nde çıkan yangını işten çıkarılan işçi çıkarmış

Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çıkan yangınla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındığını ve işten çıkarıldığı için eylemi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çıkan yangınla ilgili yaptığı açıklamada; "Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında çıkan yangınla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan K.D.B isimli şahısın Büyükşehir Belediye itfaiyesinde çalıştığını ancak işten çıkarıldığını, bundan dolayı eylemi gerçekleştirdiğini beyan etmiş olup konu ile ilgili tahkikat sürdürülmektedir" denildi.

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Mersin Belediyesi'nde çıkan yangını işten çıkarılan işçi çıkarmış
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