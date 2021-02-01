Ölen yavrusunun başından ayrılmadı

Van'da, ölen yavrusunun başında saatlerce kar altında bekleyen anne köpek, görenleri duygulandırdı. Eksi 20 derece dondurucu soğukta yatan köpek, zaman zaman yavrusunu yalayıp, kokladı.

Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde, bir sokak köpeğinin yavrusu donarak öldü. Anne köpek, saatlerce yavrusunun başında bekledi. Eksi 20 derece olan dondurucu soğukta köpek, zaman zaman yavrusunu yaladı, kimi zaman da başucuna yatan köpek, mahalleliyi de duygulandırdı. Yavrusunun başından bir an olsun ayrılmayan köpek için mahalleden bazıları yiyecek bıraktı. Anne köpek, ölü yavrusunun yanına yaklaşan köpeklere de saldırdı. Anne köpeğin yavrusunun başında acı bekleyişi yürekleri burktu.

Mahalleli hem yavru köpeğin ölümüne hem de anne köpeğin durumundan büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. Geçen saatlere rağmen anne köpek, kar altında yavrusunun başında beklemeyi sürdürdü.