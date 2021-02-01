Pehlevan;”Kocaeli’nde mutasyonlu virüs yok”

Kocaeli'nde bazı haber siteleri ile bazı kişilerin sosyal medya hesaplarında yapmış olduğu Kocaeli'nde mutasyonlu virüs şüphesi ile karantinaya alınanların olduğu iddiaları ile ilgili konuşan Pehlevan, "Şu ana kadar Kocaeli'de tespit edilmiş mutasyonlu virüs yok. Testler ve aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Tedbirlerimiz ise en üst seviyede" dedi

KOCAELİ'NDE 44 BİN AŞI

Ülkemizde 128 kişide çıkmış mutasyonlu virüs için bütün illerde olduğu gibi tedbirlerin en üst seviyede olduğunu dile getiren Pehlevan, "Kocaeli gibi nüfus hareketliliğin olduğu yerde mutasyonlu virüsün görülme ihtimali yüksek. Bizim, bu virüs varmış gibi davranıp tedbirleri elden bırakmamız lazım. Koronavirüs aşılarının, mutasyonlu virüse karşı etkisi var. Şu anda aşının etkinlik oranı için yüzde vermem doğru olmaz ama bu konuda bilimsel çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlarımızın ne olursa olsun tedbirleri elden bırakmaması gerekiyor. Öte yandan aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar 44 bin kişiye aşı yaptık. Belli gruplar halinde yapılan aşı uygulaması için çalışmalarımız devam ediyor. Randevulu sistem olduğu için maksimum herkesi sıra ile aşıya alıyoruz. Yoksa günde 14 bin kişiye aşı yapabilecek donanım ve altyapıya sahibiz" şeklinde konuştu.