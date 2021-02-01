Polisim diyerek 241 bin lira dolandırdı!

Kocaeli İzmit İlçesinde oturan bir vatandaş, 28 Ocak 2021 günü telefonla arandı. Vatandaşa kendisini polis olarak tanıtan kişi, isminin ve hesaplarının bir terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyona karıştığı, bu işten zarar görmeden kurtulması ve şahısların yakalanması amacıyla söylediklerine harfiyen uymasını istedi.

Kendisini telefonla arayan kişilere inanarak 241 bin lira parasını kaptıran ve parayı verdikten bir süre sonra şahıslara ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan vatandaş polise giderek ihbarda bulundu. Vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli Polisi olaydan 2 gün sonra olayın zanlısı olarak M.A.B 'yi tespit etti ve İstanbul'da yakaladı. Şahıs tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı