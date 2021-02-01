Profesyonel dağcıyı JAK kurtardı

Başlattığı "81 ilde 81 zirve" projesi kapsamında birçok ilde zirve tırmanışı yapan profesyonel dağcı Erdek Cennet, proje kapsamındaki 10'uncu zirve yolculuğunda Uludağ'ı seçti. Jandarmadan izin alarak 40 kiloluk yüküyle zirvenin yolunu tutan Cennet, tipi ve şiddetli fırtınaya yakalandı. Zirve yolunda çadır kurmaya karar veren dağcı, sığındığı çadırın uçmaması için tam 10 saat boyunca mücadele etti.

ŞARTLAR ZORLAŞINCA JAK'I ARADI

Şiddetli fırtınanın çadırda açtığı delik nedeniyle donmamak için doğaya daha fazla karşı gelmekten vazgeçen Erdek Cennet, daha önceden irtibatlı olduğu Jandarma Arama Kurtarma timlerine konumunu attı. Jandarma arama kurtarma ekipleri zor durumda olan dağcıyı kar motorlarıyla gidip kurtardı.

"HIZI 100 KİLOMETREYİ BULDU"

JAK tarafından bulunduğu yerden alınarak kurtarılan Erdek Cennet, "Tipi ve şiddetli rüzgar beni çok zorladı. Rüzgarın hızı saatte 100 kilometreyi buldu. Her ne kadar uzun yıllardır zirve tırmanışları yapsam da doğa ile mücadelenizde nerede durmanız gerektiğini iyi bilmeniz gerekiyor" dedi.