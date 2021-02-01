Şanlıurfa'da temeli kazılan inşaatın istinat duvarının çöktü;  6 araç zarar gördü

Olay, gece geç saatlerde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. İş makinesiyle temeli kazılan inşaatın yanında bulunan sitenin istinat duvarı, aşırı yağışların etkisiyle çöktü. Olayda park halindeki 6 araç inşaat için kazılan alana devrildi. Duvarın yıkılmasıyla büyük korku yaşayan mahalleli, sabah saatlerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Zarar gören araçlar çekiciyle servislere götürülürken, mahalleli büyük korku yaşadıklarını ifade etti.



Bölgeye gelen belediye yetkilileri, bölgede inceleme yaptı.