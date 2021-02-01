Sevim hemşirenin annesi konuştu: Herkesi kurtarıyordu, kendilerini yangından kurtaramadılar

KIZINI GÖZÜNDÜN BİLE SAKINIRDI

Sevim Kayhan'ın babası Mehmet Kayhan da (71), bu acı günde kızının meslektaşlarının kendilerini yalnız bırakmadığını belirtti. Kayhan, ''Acı büyük. Keşke birisi sağ kalsaydı. Kızımın ilk görev yeri Şırnak Uludere, ikinci yeri Edirne Keşan, üçüncü olarak Afyonkarahisar ve son görev yeri de Konya oldu. Hep acil serviste görev yaptı. Hastanedeki çalışmalarını sürekli anlatırdı. Pandemi nedeniyle meslektaşlarına kendisinin ilk aşı yaptığını söyledi. Kendisi de aşı yaptırmıştı. Herkesi kurtardı. Kendini kurtarmadan gitti. Kızını çok seviyordu ve gözünden bile sakınırdı. Her gün annesi ve kardeşlerini sürekli arardı." diye konuştu.

MELEK'TEN GERİYE ELİYLE YAPTIĞI RESİM KALDI

Sevim Kayhan'ın ablası Yasemin Odunkıran, evin duvarında asılı olan yeğeni Melek'in babası için yaptığı resmi göstererek, ''Babalar Günü için, babasına, kendi eliyle resim yapmıştı. Dedesine bırakıp gitmişti. 'Bunu gördükçe beni hep hatırlayın' dedi; ama şu an kendi yok. Kardeşim, kızını okutup, kendisini gibi sağlıkçı yapacaktı. Maalesef olmadı. Bütün sağlıkçılara da çok teşekkür ederiz. Bizleri bu acı günümüzde bırakmadı'' dedi.

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