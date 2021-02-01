Sofuoğlu'nun kiracıları konuştu: İtibar suikastı yapılıyor!

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun Pandemi döneminde kirasını ödemediği için kadın kiracısına haciz getirdiği üzerinden yapılan linç girişimine olayın şahidi diğer kiracılardan büyük tepki geldi. Kadın kiracıdan kendilerinin şikayetçi olduğunu belirten diğer kiracılar "Bu yapılanlar Kenan Sofuoğlu'na itibar suikastıdır" dedi.

"ŞAHİTLER ANLATTI"

Belli bir kesim tarafından haksız yere itibar suikastı yapılan Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun diğer kiracıları tek taraflı olarak kamuoyuna yansıyan olayın gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kamuoyundaki haber ve konuşulanların gerçeği yansıtmadığını dile getiren kiracı Selim Akburak, "Normalde ben yukarı geldikten sonra bu kadınla bazı problemler yaşadık. Binada kendi kafasına göre ruhsat olmadan kapı açıyor. Burası benim evimin giriş hanesi olmasına rağmen buralara masa, sandalye koyuyor. Ondan sonra da müşterileri oturtturuyor. Bu konuda biz rahatsızız. Bunu biz defalarca bayana söyledik. Ve bunu hep söyledikçe biz tartışma yaşadık. Benim çocuğum bu kadın yüzünden bakkala gitmeye korkar hale gelmişti" dedi.

"KAÇAK KAPI AÇTI"

Akburak, "Burası benim evimin girişi, garajım. Ona 'masa ve sandalyeleri kaldır' deyince hep itiraz etti ve 'koyarım', 'sen hiç birşey yapamazsın', 'git istediğin yere şikayet et' 'ben bunları buraya koyarım' tarzında bana ters tepkiler verdi. Binanın arka kısmına kaçak kapı açtı. Halen bu kaçak kapı var. Zabıta çağırdım ve işlem yaptı. Biraz daha sabrettik ama baktım bunun ötesi gelmiyor. Bir gün bir baktım bahçemde 4-5 erkek arkadaş kahvaltı yapıyor. Onlar gittikten sonra gidip tekrar uyardım. Çünkü burada benim hanımım var, çoluk çocuğumuz var. Burası bana ait bir yer olmasına rağmen biz yine bu kadınla tartıştık" diye konuştu.

"O TABELAYI BEN SÖKTÜRDÜM"

Sürekli bağırarak kendisinin üstene gelindiğini belirten Selim Akburak, "Bayan olduğu için hep üstüme üstüme gelip beni kendine tahrik etmeye kalktı. Bunla alakalı karakolda şikayetim de var, devam eden mahkememiz de var. Bir de 'Kenan Sofuoğlu nüfusu kullandı ve tabelamı söktürdü' diyor. O tabelayı söktüren benim. Çünkü benim balkonuma sormadan tabelayı monte ettirdi. Balkon benim balkonum. Bana ait olan bir yer. Benim iznim olmadığı halde tabela bağlatırsan bende söktürürüm. Hatta bu tabelanın belediyede ruhsatı dahi yok. Tabelayı istemediğime dair şikayetçi oldum" dedi.

"CHP İLE TEHDİT ETTİ"

Anne Nurhayat Sofuoğlu'dan yardım istediklerini, dayanma gücü kalmadıklarını, Nurhayat Sofuoğlu'nun diğer kiracılardan da gelen şikayetlerle beraber devreye girdiğini belirten Selim Akburak, "Ne kira ödüyor, ne bize huzur veriyor, ne de uyarılarımıza rağmen özel alanımızda müşteri ağırlamaktan çekiniyordu. Anne Sofuoğlu ve bize son zamanlarda 'CHP'de tanıdıklarım var, sizi şikayet edeceğim, FOX TV'ye çıkartacağım' tarzı tehditvari kelimeler kullanıyordu. Pandemi ile birlikte istediği ortam oluştu. Zaten bu kadın 1.5 yıldır kira ödemiyordu" diye konuştu.

"PANDEMİ FIRSATÇILIĞI"

Kiracı Akburak, "Kenan bey zaten pandemi sürecinde kendi kiracılarına yapabileceği her şeyin en güzelini yaptı. Yeri geldi durumu ağır olan kiracılardan bir sene kira almadığını biliyorum. Ama o Pandemiyi fırsata çevirmek istedi. Kiracı Selim Akburak desen bir şey olmaz ama bir Kenan Sofuoğlu dediğin zaman bütün her yerde bir gündem oluşturabiliyorsunuz. Zaten 'Kenan Sofuoğlu' dedi, mecliste bile gündem oldu. Kenan bey bu kadınla yan yana gelmiş bir insan değil. Kenan bey zaten kiracılarla birebir görüşmüyor" dedi.

"PANDEMİDE İDARE ETTİ"

Sofuoğlu ailesinin uzun zamandır Ayşegül Kaya'yı idare ettiğini belirten kiracı Akburak, "Bizzat bütün kiracılar olarak bu kadından şikayetçi olduk. Zaten ondan sonra Sofuoğlu ailesi devreye girdi. Mesele kira parası değil. Mesele bu kadın kiracının bütün özel mülke girmesi, özel mülke müşteri alması, özel mülk alanını kendi mutfağı gibi kullanması, biz kiracıların Sofuoğlu ailesinden yardım istemesidir. Kenan Sofuoğlu bütün kiracıları Pandemi zamanı idare ederken, bazılarından kira almaz iken, kira artırımı yapmaz iken bu kadına mı bunları yapıyor, ona mı haciz getiriyor?" diye konuştu.

"RESMEN İTİBAR SUİKASTI"

Belli kesimin hemen itibar suikastı için harekete geciktiğini belirten Akburak, "Pandemi, kadın kiracı, haciz, mağduriyet üzerinden Kenan Sofuoğlu'na itibar suikastı yapıyor. Bu yapılanlar gerçeği yansıtmıyor. Gelsinler bizimle de konuşsunlar. Ayrıca benim üzerine atılan darp, taciz iddiaları var. Ayşegül Kaya'nın avukattan da şikayetçi olacağım. Burada benim ismimi karalıyorlar. Hakkımı mahkemede sonuna kadar arayacağım" dedi.

"ÖZELİMİZE GİRDİ"

Binanın en eski kiracısı olan Yakup Atan, "Selim Akburak binaya gelmeden önce bahçenin ticari amaç kullanılması ve özel alana girilmesi sorunu vardı. Tek mülk problemimiz buydu. Bahçeye geliyorsunuz farklı insanlar var. Gereksiz eşyaların bahçeye konulması var. Sağolsun sonra Selim Akburak kiracı olarak geldi. Amacı dışında kullanılan ne kadar eşya varsa hepsini çıkarttı. Bahçeye gereken özeni gösterdi, temizledi, toparladı. Bahçeyi güzelleştirmesi bu defa Ayşegül hanımın amacı dışında kullanmasına sebep oldu" dedi.

"KİRACI AKBURAK HAKLI"

Yakup Atan, "Burası özel bir mülkiyet ama o kendisinin hakkı olduğunu söyledi. Tamam binada veya işyerinde ikamet edebilir ama burası özel mülkiyete giriyor. Bu karşılıklı zıtlaşmalar sonucunda bu diyaloglar oluştu. Kiracı Selim Akburak ve bu konuda sonuna kadar haklı. İşyeri sahibine ve Kenan beyle alakalı biz negatif bir şey görmedik. Kendisi zaten gelmez, gitmez, uğramaz. Ama Kenan beyle alakalı bir art niyet bir şey olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

"MESELE KİRA DEĞİL"

Pandemi üzerinden Ayşegül Kaya'nın fırsatçılık yaptığına işaret eden Yakup Atan, "Bu olay Mart'tan çok çok öncesine dayanıyor. Yani Mart'ın daha da öncesi var. Pandemi de bu işe biraz kılıf gibi oldu. Pandemi ile birlikte bir kiracıya haciz gelmesi kamuoyunda her zaman tepki alır. Ama olayın aslı böyle değil. Biz kiracılar binanın arkasına müşteri girmesi, burada çöplerin olması, burada masanın olması, binanın arka tarafında mutfak tezgahının olması, kapı açılmasına tepki gösterdik. Özelimize girmesine tepki gösterdik. Zaten burada mesele kira parası değil. Sofuoğlu ailesi bütün kiracılara Pandemi de destek oldu. Mesele Pandemi üzerinden fırsatçılık ve Milletvekili Kenan Sofuoğlu'na yapılan itibar suikastıdır" dedi.

"HUZURUMUZ KALMADI"

2 yıldır büyük sıkıntı çektiklerini dile getiren Merve Akburak, "Ne huzurumuz kaldı, ne mutluluğumuz kaldı, ne bahçemize inebiliyoruz, ne çocuklarımızı indirebiliyoruz. Sürekli 'Ben yaparım. Ben ederim' havasına girdi. Kendi işyeri haricinde binanın arka kısmında bulunan bahçeye müşteri almaya başladı. Bizim iyi niyetimizi sürekli kullandı. Biz bahçeyi temizledik ama o bahçeyi kendisi için kullanmaya başladı. Sürekli 'Ben buraya müşteri koyacağım, ben buraya müşteri koyacağım' demeye başladı. Biz de ev sahibimiz Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun annesi Nurhayat Sofuoğlu'nu araya koyduk" dedi.

"ANNESİNE BAĞIRDI"

Sofuoğlu'na itibar suikastı yapıldığının altını çizen Merve Akburak, "Anne Sofuoğlu'na kiracılar olarak 'gelin siz devreye girin" dedik. En azından bizden büyük ve teyzemizdir. Kesinlikle onu da dinlemedi. Anne Sofuoğlu'na dik başlı bir şekilde sesini yükseltti, bağırdı. Sürekli, 'ben dediğimi yapacam' diyerek binanın arka bahçesine müşteriler oturtturdu. Koca koca adamları bizim bahçemize oturtturdu. Burası bizim özel alanımız" diye konuştu.

"BANA DA SALDIRDI"

Merve Akburak, "Biz burada komşularımızla, çocuklarımızla oturacağız. Kahvemizi içeceğiz. Gelsin kendisi de otursun. Annesi babası da otursun. Biz ona 'hep birlikte kahvelerimizi içelim, sohbet edelim' dedik. Ama dinlemedi. Masaları, sandalyeleri, mutfağını binanın ortak kullanımı olan bahçesine koydu. Sonunda mahkemelik olduk. Sonra bana saldırdı. Bana 'Sizi biçeceğim, öldürüceğim' dedi. Biz de 'Elinden geleni ardına koyma' dedik. Huzur bırakmadı" dedi.

"PANDEMİYİ FIRSATA ÇEVİRMEK İSTEDİ"

Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun çok sayıda kiracısı olduğunu anımsatan Merve Akburak, "Kenan Sofuoğlu övmek gibi olmasın. Pandemide kiracılarına fazla fazla destek oldu. Kira artırımı yapmadı. 3-4 ay Pandemide kira almadı. Herkes kendisine teşekkür etti. Ama Ayşegül Kaya bu olayı fırsata çevirdi. Sofuoğlu, işyerini açarken kendisine destek oldu. Hibe destek yaptı kendisine, çünkü işyerini KOSGEB ile açtığı için 'destek olayım' dedi. 10 bin lira yardımda bulundu. Ama bunu bile suistimal etti. Kiraya gelince de 4-5 ay kirasını ödemiyordu. Kiralarla Sofuoğlu değil danışmanı ve avukatı ilgileniyor. Annesi Nurhayat Sofuoğlu ona yardımcı oldu ama o bu Pandemi işini fırsata çevirmek istedi. Biz hepimiz hakkımızı arayacağız" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Sakarya Milletvekili, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve 5 kez Dünya Supersport Şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu Sakarya Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan binasında işyeri bulunan Ayşegül Kaya isimli kiracısına haciz getirdiği gerekçesiyle belli bir kesim tarafından topa tutuldu. Ulusal ve yerel basında yapılan haberlerde KOSGEB'den aldığı destekle işyeri açan Ayşegül Kaya'ya tam da Pandemi zamanında 15 bin 555 Türk lirası kira borcu için haciz getirdiği üzerinden sert eleştirilere maruz kalan Sofuoğlu'na bir eleştiri de TBMM'de konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Pandemi zamanı kadın girişimciye Sofuoğlu'nun haciz getirdiğini söyleyen Özel, "Bedavadan maaş alan milletvekili kiracısı kadına haciz götürmüş" dedi.