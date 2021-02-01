Sokağa çıkma yasağını deldi! Gazetecilere böyle seslendi!

"BÖYLE ÇEK DE BARİ ŞEKLİMİZ OLSUN"

Otomobilde inceleme devam ederken, iki kişiden biri hasta ziyareti için geldiğini iddia ederken, olayı görüntüleyen DHA muhabirlerine "Böyle çek de bari şeklimiz olsun. Yalnız medyanın abartmasıdır bunlar ben sana söyleyeyim. Olay, semtimizde uyuşturucu sattırmayız, semtimizde namussuzluk yaptırmayız, bu işlerin de bedelini yıllardır ödedik, hapishanelerde. Devlete bizim boynumuz kıldan incedir her zaman. Ne oldu şimdi meşhur mu olduk" şeklinde konuştu.

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