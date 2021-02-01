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Son dakika: 50 yaşındaki adamın cesedi çatı katında bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı...

Fatih’te bir binanın çatı katında ölü olarak bulunan M.K. (50)’nın tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.  Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli G.K.’nın ; “Silah almak için gittim. Yanlışlıkla ateş aldı yaralanınca kaçtım” dediği ileri sürüldü. Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 1.2.2021 14:38 Son Güncelleme: 1.2.2021 14:53 ABONE OL
Son dakika: 50 yaşındaki adamın cesedi çatı katında bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı...

Fatih Cİbali Mahallesinde 28 Ocak günü Sabah saatlerinde bir binanın çatı katında bir ceset bulundu. Yapılan incelemelerde M.K.'ya ait olduğu belirlenen cesedin tabancayla vrulduğu tespit edildi. Polis ekipleri ölen kişinin silah ticareti ve uyuşturucu ticaretinden suç kayıtlarının olduğunu belirledi. Adreste yapılan aramada su varili içerisinde farklı markalarda (3) adet ruhsatsız tabanca, tabanca namluları, dolu fişekler, boş kovanlar ve silah aparatları ele geçirildi.

Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri şahsın arama kayıtları ve çevredeki güvenlik kameralarında yapılan incelemede bir gün önce G.K. isimli şahıs ile görüştüğünü belirledi.

"SİLAH YANLIŞLIKLA ATEŞ ALDI ÖLDÜ"

Konuyla ilgili yürütülen yakalama çalışmalarında şüpheli şahıs Esenyurt İlçesindeki iş adresinde yakalandı. Şüpheli G.K. emniyetteki ifadesinde; belirtilen adrese silah almak için gittiğini, tabancayı kontrol ederken bir anda ateş aldığını ve M.K.'nın yaralandığını görünce olay yerinden kaçtığını söyledi.



Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten Öldürme" ve "6136 SKM" suçlarından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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Son dakika: 50 yaşındaki adamın cesedi çatı katında bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı...
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