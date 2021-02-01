SON DAKİKA HABERİ: Ailesi ulaşamayınca ortaya çıktı! Genç kız bu halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Dilhan B.S., şehir dışında yaşayan ailesinin telefonlarına bir süre bakmadı. Kızlarını merak eden aile, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kızın ikamet ettiği adrese giden polis ve sağlık ekipleri kapıyı çaldı.