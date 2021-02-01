Son dakika haberi | Yasağı hiçe sayıp sosyal medyada paylaştı! Çakarlı iş adamına ceza

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile devletin en üst protokolünde bulunan araçlar haricinde çakar lamba sistemi kullanmak yasaklanmıştı. İş adamı İbrahim Yılmaz, sosyal medya hesabından İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu bir anda emniyet şeridinden çakar ve siren olan aracıyla geçtiği anların görüntülerini paylaştı.