Mikser tekerine sıkışan kadın öldü

Kaza saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Kaktüs Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan inşaatın temeli için beton getiren 06 DRS 07 plakalı beton mikserinin sürücüsü işini bitirdikten sonra aracı hareket ettirdi. İddiaya göre o anda beton mikseri, Serpil Çöl'ü (45) altına alarak ezdi. Mikserin tekerleri arasına sıkışan kadına çevrede bulunanlar yardım etmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 sağlık ekipleri yaptıkları çalışma ile tekerlerin arasına sıkışan kadını çıkardı. Vücudunun büyük bir bölümü ezilen kadın olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin kaza çevresini güvenlik şeridi ile kapatılmasının ardından trafik polisleri ve olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili çalışma yaptı. Çöl'ün cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Mikser şoförü ifadesi alınmak üzere Küçükçekmece Polis Merkezi'ne götürüldü.

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