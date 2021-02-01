SON DAKİKA: Yasaklar ne zaman bitecek sorusu Kabine Toplantısı ile belli olacak! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş 'yasaklar ne zaman kalkacak' sorusu ile birlikte, Kabine Toplantısı tarihini araştırıyor. Korona kısıtlamalarına ilişkin kararların alındığı Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta yapılmadı. Edinilen son dakika bilgisine göre, Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarih belli oldu. Peki, bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Kabine Toplantısı bugün mü? İşte, Bakanlar Kurulu olarak da bilinen Kabine Toplantısı tarihi ve muhtemel normalleşme takvimi

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ YAPILACAK? KISITLAMALAR VE YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Bu noktada, yasaklar ne zaman kalkacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşletme sahipleri başta olmak üzere, milyonlarca vatandaş kısıtlamaların gevşetileceği tarihi ve normalleşme takvimi hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, Kabine Toplantısı'nın tarihi belli olurken muhtemel normalleşme takvimi de gün yüzüne çıktı. Peki, bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta yapılacak?

İşte, normalleşme takvimi ve Bakanlar Kurulu Toplantısı tarihi hakkında bilgiler;