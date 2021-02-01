SON DAKİKA: Yasaklar ne zaman bitecek sorusu Kabine Toplantısı ile belli olacak! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş 'yasaklar ne zaman kalkacak' sorusu ile birlikte, Kabine Toplantısı tarihini araştırıyor. Korona kısıtlamalarına ilişkin kararların alındığı Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta yapılmadı. Edinilen son dakika bilgisine göre, Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarih belli oldu. Peki, bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Kabine Toplantısı bugün mü? İşte, Bakanlar Kurulu olarak da bilinen Kabine Toplantısı tarihi ve muhtemel normalleşme takvimi
Bu noktada, yasaklar ne zaman kalkacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşletme sahipleri başta olmak üzere, milyonlarca vatandaş kısıtlamaların gevşetileceği tarihi ve normalleşme takvimi hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, Kabine Toplantısı'nın tarihi belli olurken muhtemel normalleşme takvimi de gün yüzüne çıktı. Peki, bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta yapılacak?
İşte, normalleşme takvimi ve Bakanlar Kurulu Toplantısı tarihi hakkında bilgiler;
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü (1 Şubat 2021) Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Kabine toplantısının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Kabinede lokanta, restoran ve kafelerin durumunun yanı sıra son günlerde gündemde olan gıda fiyatlarındaki artış da ele alınacak. Kabine Toplantısı'nın 15.00'te başlaması bekleniyor.
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bakanlar Kurulu sonrası yasaklar kalkacak mı? | Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının son durumu, mutasyonlu virüs ve aşılama çalışmalarıyla ilgili sunum yapacak.
Toplantıda salgından olumsuz etkilenen vatandaşlara ve sektörlere yönelik tedbirler ve kısıtlamalar da masaya yatırılacak. Özellikle lokanta, restoran ve kafelere yönelik tedbirler gözden geçirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti grup toplantısında lokanta, restoran ve kafelere yönelik desteği açıklamıştı. Lokantaların bir süre daha paket servis şeklinde hizmet vermeye devam etmesi, aşılama sayısının artması ve kısıtlamalar nedeniyle vakalarda belli oranda düşüş olmasından sonra lokantalara yönelik kısıtlamanın yeniden ele alınması bekleniyor.
Kabinenin diğer önemli gündem maddesi ise ekonomi olacak. Ekonomideki son gelişmeler değerlendirilecek. Özellikle son günlerde gündeme gelen gıda fiyatlarındaki artış masaya yatırılacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gıda fiyatlarındaki yükseliş konusunda kabineye bilgi verecek. Gıda fiyatlarındaki yükselişle ilgili alınabilecek tedbirler görüşülecek...
KABİNE TOPLANTISI SONRASI NELER DEĞİŞEBİLİR?
- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.
- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.
- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.
- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.
- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.
- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.