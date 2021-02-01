Süha Arın Safranbolu’da unutulmuyor

1976 yılında, Osmanlı döneminin ahşap mimarisinin en güzel örneklerinin sergilendiği, korumanın başkenti olarak anılan Safranbolu'yu dünyada ve Türkiye'de tanınmasında büyük katkısı olan Türk belgesel sinemacılığının ustası olarak gösterilen ve 2004 yılında vefat eden, Süha Arın vefatının 17. yılında unutulmadı. Koronavirüs salgını nedeniyle anma töreni düzenlenemedi.

1976 yılında ilçenin değişik bölgelerinde çekilen "Safranbolu'da Zaman" isimli belgesel film 14. Altın Portakal Film Festivalin de en iyi kısa metrajlı film dalında "Altın Portakal" ödülü kazanmış idi. Belgesel film sayesinde, geçmişe bir yolculuk yapılırken, evler, yaşamlar, meslekler gibi birçok alanlarda belgeseli yapılarak, geçmişimiz geleceğimize taşınmış oldu. Bu belgesel film sayesinde Türkiye'de koruma bilinci ortaya çıkarılarak ilçenin 1994 yılında ilk defa UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınmıştı.

Safranbolu hiçbir zaman Süha Arın'ı unutmadığını belirten Belediye Başkanı Elif Köse "Bilim ve sanatın kesiştiği noktada belgesel ortaya çıkar' 'diyen ve ''Safranbolu'da Zaman" adlı belgesel filmi şehrimize armağan eden, birçok önemli belgeselin altında da imzası olan, Suha Arın'ı, Safranbolu unutmayacak ve biz kendisini Safranbolu Belediyesi olarak unutturmayacağız. Kendisini ölümünün 17. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Safranbolu, Süha Arın'a vefasını, film çekerken kullandığı tüm aletlerini, çektiği filmlerini, kitaplarını, şahsi eşyalarının sergilendiği bir sinema müzesi ile ismini verdiği meydan ile ödüyor.