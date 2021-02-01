Yalnızca birkaç saatte bin 600 lira para toplamış

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri toplumun huzuru ve insanların iyi niyetlerini suistimal eden kişilere göz açtırmıyor.

Zabıta ekipleri, şehir dışından gelerek kent merkezinde dilendiği tespit edilen bir şahsı takibe aldı. Takibe alınan kişi, Spor Sokak üzerinde vatandaşlardan para istediği sırada ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

Yakalandıktan sonra Düzce Belediyesi Zabıta Amirliği'ne getirilen şahsın Düzce'ye sabah saatlerinde geldiği ve yalnızca birkaç saatte bin 600 lira para kazandığı tespit edildi. Dilencilik yapan şahsa "Kabahatler Kanunu"na göre yasal işlem yapıldı.

Üzerinden çıkan paralar ise kamuya geçirilmek üzere tutanak tutularak muhafaza altına alındı.