Zehir tacirlerine büyük darbe: 112 kişi cezaevine konuldu

Adana İl Emniyet Mdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında Adana il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 542 adrese operasyon düzenledi. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 60 kilo 910 gram esrar, 7 kilo 623 gram sentetik kannabinoid, 2bin 757 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 160 gram metamfetamin, 502 gram eroin, 2 gram kokain, 2 kök kenevir, 27 adet tabanca ile birlikte 6 tüfek ve 364 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltın alınan 746 kişiden 112'si tutuklanırken, 43 şüpheli adli kontrol şartıyle serbest kaldı.

Öte yandan Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) tarafından "4 En İyi Narkotik Polisi Anne Eğitim" faaliyetinde 128 kişiye eğitim verildi. Ekipler ayrıca vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıttı.