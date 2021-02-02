10 milyonluk kütük vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı

Olayla ilgili İşletme müdürü, kooperatif başkanının da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı. Gizlice kesilen kerestelerin bir bölümü de işletme müdürünün kayınpederinin Muğla'nın Milas İlçesi'ndeki villada ortaya çıktı. İşletme müdürü Pekşen'in lüks bir hayat yaşadığı, Dubai, Katar, Hollanda gibi çok sayıda ülkeyi gezdiği ortaya çıktı.
AĞAÇLARI DAMGALAMADILAR
Denizli'nin Beyağaç İlçesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Eskere Orman İşletme Müdürlüğü'ne 2017 yılında atanan Mehmet Pekşen, Beyağaç İlçesi Uzunoluk köyünde orman ve orman ürünleri işi yapan Uzyenger Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Tekir ile kısa sürede arkadaş oldu.
İddiaya göre müdür Pekşen, binlerce ağacı damgalamayarak gizli bir şekilde kooperatif başkanı Tekir ve iki kooperatif yönetim kurulu üyesine kesip, satmalarını söyledi.
LÜKS YAŞAMI DİKKAT ÇEKTİ
İddiaya göre birkaç yıldır süren 10 milyon lirayı geçen vurgun Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü teknik takip sonucu ortaya çıktı. Kooperatifte önceki gün yapılan aramalarda işlenmemiş kaçak olduğu tespit edilen 230 metreküp tomruk, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 140 bin Tl ve 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Savcılık tarafında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Pekşen, kooperatif başkanı Hasan Tekir, kooperatif yönetim kurulu üyesi A.D. ve Ş.C. suçlamaları kabul etmedi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklanırken, işletme müdürünün sosyal medya hesaplarındaki lüks yaşamı dikkat çekti. İşletme müdürü Pekşen'in lüks bir hayat yaşadığı, Dubai, Katar, Hollanda gibi çok sayıda ülkeyi gezip, lüks araçlarla fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı.
KERESTELER KAYINPEDERİNİN VİLLASINDA ÇIKTI
Öte yandan işletme müdürü Mehmet Pekşen'in Muğla'nın Milas İlçesi'nde kayınpederi adına yaptırdığı villada kaçak keresteler ele geçirildi.SON DAKİKA | Portakal 3 liradan 9 liraya çıkaran vurgun deşifre oldu! Son dakika haberi: Balıkesir'deki jigolo operasyonunda şoke eden detaylar ortaya çıktı! Tek sayfalık notta... Denizli'de milyonluk tomruk vurgunu