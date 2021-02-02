10 milyonluk kütük vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı

LÜKS YAŞAMI DİKKAT ÇEKTİ

İddiaya göre birkaç yıldır süren 10 milyon lirayı geçen vurgun Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü teknik takip sonucu ortaya çıktı. Kooperatifte önceki gün yapılan aramalarda işlenmemiş kaçak olduğu tespit edilen 230 metreküp tomruk, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 140 bin Tl ve 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.