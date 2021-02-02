65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüsle mücadele topyekun devam ederken 20 yaş altı ve 65 yaş üstü risk taşıyan kişilerin belirli saatlerde sokağa çıkmasına izin veriliyor. Hafta içi dışarı çıkmaya hazırlanan vatandaşlar genelge detaylarını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlanırken 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı dışarı çıkma izni saatleri de duyuruldu. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü yaşlılar için sokağa çıkma izni saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri her gün gündeme gelen güncel konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan aşı, mutasyon virüs ve okullarla ilgili bilgilendirmelerde bulunurken, 65 yaş üzeri yaşlıların sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yapılmadı…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs vaka sayısındaki ciddi düşüşe ve aşılama çalışmalarının başlamasına bağlı olarak, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği de merak konusu oldu.

Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.