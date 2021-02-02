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’da 20 milyonluk vurgun yapan tefecilere operasyon

polisi tefecilik usulüyle 20 milyon TL haksız kazanç elde şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların tefecilik yöntemiyle 91 kişiyi mağdur ettiklerini belirledi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 2.2.2021 10:22 ABONE OL
Adana’da 20 milyonluk vurgun yapan tefecilere operasyon

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir takip ettiği tefecilere yönelik operasyon için düğmeye bastı. Savcılık tarafından yakalama kararı çıkarılan ve daha önce tespit edilen adreslere şafak vakti operasyon gerçekleştirildi. Ekipler 14 kişiyi gözaltına aldı.

Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların kentte 91 kişiyi mağdur edip, 20 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda da çok sayıda yüksek tutarlı senetler, çekler ile birlikte

Alacak notlarının bulunduğu ajandalar ele geçirildi.

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Adana’da 20 milyonluk vurgun yapan tefecilere operasyon
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