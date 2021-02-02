Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri AFAD'dan son dakika İzmir depremi açıklaması: 137 artçı sarsıntı kaydedildi

'dan depremi açıklaması: 137 artçı sarsıntı kaydedildi

'in Karaburun açıklarında üstü üste meydana gelen depremlerinden ardından 'dan açıklaması geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "5.1 büyüklüğündeki depremden sonra 2 Şubat saat 13.10’a kadar büyüklükleri 1.2-4.8 arasında değişen 137 artçı kaydedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 2.2.2021 13:38 Son Güncelleme: 2.2.2021 13:51 ABONE OL
AFAD'dan son dakika İzmir depremi açıklaması: 137 artçı sarsıntı kaydedildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), İzmir'in Karaburun açıklarında üst üste meydana gelen depremlere ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

137 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

AFAD'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "1 Şubatta Midilli açıkları (Karaburun) İzmir'de meydana gelen, Mw 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra 2 Şubat saat 13.10'a kadar büyüklükleri 1.2-4.8 arasında değişen 137 artçı deprem kaydedilmiştir. Ülkemiz ve yakın çevresinin deprem aktivitesi 7/24 izlenmektedir" ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
AFAD'dan son dakika İzmir depremi açıklaması: 137 artçı sarsıntı kaydedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA