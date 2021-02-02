Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), İzmir'in Karaburun açıklarında üst üste meydana gelen depremlere ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

137 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

AFAD'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "1 Şubatta Midilli açıkları (Karaburun) İzmir'de meydana gelen, Mw 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra 2 Şubat saat 13.10'a kadar büyüklükleri 1.2-4.8 arasında değişen 137 artçı deprem kaydedilmiştir. Ülkemiz ve yakın çevresinin deprem aktivitesi 7/24 izlenmektedir" ifadelerine yer verildi.