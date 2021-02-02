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'da korkunç olay! Birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu

'nın ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı bulunan 38 yaşındaki , birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 2.2.2021 13:03 Son Güncelleme: 2.2.2021 13:38 ABONE OL
Antalya'da korkunç olay! Birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu

Antalya'da uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı bulunan Umut Beril (38), birlikte kaldığı Rus asıllı Türk vatandaşı Inga Davaz'ın (40) evinde ölü bulundu.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2166 Sokak'taki 3 katlı apartmanın, birinci katındaki dairede meydana geldi. Rus asıllı Türk vatandaşı Inga Davaz, aynı evi paylaştığı Umut Beril'in koltukta hareketsiz oturduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, yaptığı kontrolde, Umut Beril'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Beril'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Antalya'da korkunç olay! Birlikte yaşadığı kadının evinde ölü bulundu
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