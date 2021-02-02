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Bakan Soylu, ’na tırmanacak

İçişleri Bakanı , terörden temizlenen Ağrı Dağındaki dağ tırmanış etkinliğine katılacağını açıkladı.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 2.2.2021 22:06 ABONE OL
Bakan Soylu, Ağrı Dağı’na tırmanacak

Uzun yıllardır terör örgütü PKK'nın bölgedeki yerleşimi nedeniyle dağcılık faaliyetlerinin yapılamadığı Ağrı Dağı, güvenlik güçlerinin teröristleri temizlemeye yönelik çalışmaları sonrası yeniden turizme kazandırılmaya başlandı.

Dünyada dağcılık sektöründe en önemli pistlerden sayılan ve tırmanışı adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez zevki arasında olan Ağrı Dağı, uzun süre sonra ilk defa dağcılar için açıldı.

Yapılan güvenlik çalışmalarından sonra yeniden dağcıların mekanı olacak olan Ağrı Dağı'nda dağ tırmanış ekiplerinin ilk resmi tırmanışlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılacağını açıkladı.

Süleyman Soylu, Perşembe günü ziyaret edeceği Ağrı'da bir dizi çalışmaların ardından Ağrı Dağındaki tırmanış etkinliğine katılacak.

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Bakan Soylu, Ağrı Dağı’na tırmanacak
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