Başkan çizmesini giydi çalışmalara katıldı

Meteorolojinin günler öncesi yaptığı uyarıları dikkate alan Bayramiç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabahın erken saatlerinde adeta teyakkuza geçti. Sabahın ilk ışıklarıyla tıkanması olası drenaj kanallarını temizleyen ekipler su taşmalarının önüne geçmek için hummalı bir çalışmaya girdi. Özellikle taşkınların yaşanacağı düşünülen Batak, Keklicek ve Tabaklar derelerinde önlemler alındı.

TÜM BİRİMLER GÖREVE ÇAĞRILDI

Yaşanabilecek olası sıkıntılara karşı Belediye'de adeta seferberlik ilan edildi. Tüm birimler harekete geçirilirken, Fen İşleri, Zabıta, Temizlik İşleri ve

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı toplam 52 personel ve 11 araç sabaha kadar devam eden çalışmaları aralıksız sürdürdü.

Beklendiği gibi akşam saatlerinde başlayan yağmurla birlikte ekiplerle çizmelerini ve yağmurluğunu giyip sahaya inen Belediye Başkanı Mert Uygun, ekiplerle birlikte drenaj kapaklarını temizledi, su tahliye çalışmalarına katkı sağladı.

SU BASAN EV VE İŞYERLERİNİ ZİYARET ETTİ

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar ekip arkadaşlarıyla birlikte görev yapan Belediye Başkanı Mert Uygun, yağışta zarar gören ev ve işyerlerini de ziyaret etti. Hasar tespit çalışmalarının ardından oluşan zararların Belediye tarafından karşılanacağının müjdesini veren Başkan Uygun, " Gerçekten bizim için zorlu bir geceydi. Günler öncesinden aldığımız önlemler sayesinde çok şükür ciddi sıkıntılar yaşamadık. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalarda canını dişine katan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.