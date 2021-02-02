Doğa koruma görevlilerini bekleyen tilkiler

Tunceli'de çetin geçen kış koşulları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından memeliler ve kanatlılar için doğaya belli periyotlarla yem bırakılıyor.

Tunceli Valiliği ve kaymakamlıkların da destek verdiği çalışma kapsamında tedarik edilen 30 tonluk yemin 10 tonlu bölümü kent genelinde belirlenen alanlara bırakıldı. Yemleme çalışmalarının devam edeceği belirtilirken, doğaya yaban hayvanları için yem bırakan görevliler, yollarını gözleyen tilkilerin o anlarını kamerayla kayıt altına aldı.