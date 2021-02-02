Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Doğa koruma görevlilerini bekleyen tilkiler

Doğa koruma görevlilerini bekleyen tilkiler

’de yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan tilkiler, doğaya yem bırakan görevlileri beklerken kamerayla kayıt altına alındı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 2.2.2021 10:38 ABONE OL
Doğa koruma görevlilerini bekleyen tilkiler

Tunceli'de çetin geçen kış koşulları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından memeliler ve kanatlılar için doğaya belli periyotlarla yem bırakılıyor.

Tunceli Valiliği ve kaymakamlıkların da destek verdiği çalışma kapsamında tedarik edilen 30 tonluk yemin 10 tonlu bölümü kent genelinde belirlenen alanlara bırakıldı. Yemleme çalışmalarının devam edeceği belirtilirken, doğaya yaban hayvanları için yem bırakan görevliler, yollarını gözleyen tilkilerin o anlarını kamerayla kayıt altına aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Doğa koruma görevlilerini bekleyen tilkiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA