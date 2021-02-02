Doktor vekil koranaya yakalandı

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan KOVID-19'a yakalandı. Tıp doktoru olması nedeniyle Türkiye'ye gelen Çin'den gelen Coronavac aşısından da olan Taşdoğan'ın eşinin bir hafta önce yaptırdığı testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Sağlık kontenjanı nedeniyle ilk doz aşı vurulan MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan'ın rahatsızlık nedeniyle yaptırdığı KOVID-19 testis pozitif çıktı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Taşdoğan'ın eşinin de geçen hafta yaptırdığının pozitif çıktığı öğrenildi.