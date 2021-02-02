Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 337 personel alımı yapıyor! 2021 GİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve ne zaman sona erecek?

Gelir İdaresi Başkanlığına 337 personel alımı yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 337 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanda, GİB personel alımı başvuruları hakkında merak edilenler de kamuoyuna duyuruldu. Bu noktada, 2021 GİB personel alımı başvuru ekranı ve şartları merak konusu oldu. Peki, 2021 GİB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve ne zaman sona erecek? İşte, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı başvuruları hakkında detaylar...

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (GİB) PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gelir idaresi Başkanlığı personel alımı ilanına göre, başvurular 1 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 10 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak. Adaylar ilanda belirtilen görev yerlerinden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilecek. İlanda adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uyarısında bulunuldu.