Hassa’da kaçak sigara ve tütün operasyonu

Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye kaçak sigara getirileceği yönünde edindikleri istihbarat üzerine çalışma başlattı. Kaçakçılık olayının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takip sonucunda Akbez Mahallesinde bulunan bir iş yerinin önüne satış yapmak amacıyla gelen otomobilde arama yaptı. Aramada 250 paket kaçak sigara, iş yerinde yapılan aramada ise 13 kilogram tütün ile 593 paket kaçak sigara ele geçirildi.Araç sürücüsü A.T. ile market sahibi M.Ç. gözaltına alındı.