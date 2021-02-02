Hayvanseverden örnek davranış

Sokak köpeklerinin donarak hayatını kaybettiklerine dair sosyal medyada görüntüler izleyen Erzincanlı Emre Bulunmaz, Türkiye'nin dört bir yanından hayvan severden aldığı destekle Erzurum'un Çat ilçesinde yaptığı paletli yuvalardan sonra Yüksekova ilçesi için harekete geçti.

Doğun en ücra köşesinde bulunan Yüksekova ilçesine gelen Bulunmaz, aldığı bir kamyon ahşap paletle yuva için, Yeşildere mahallesinde bir dükkanda yuvaları yapmaya başladı. Paletlerin üzerine naylon ve branda ile kaplayan Bulunmaz, içlerini de straforla döşedi.

Soğuk havaya rağmen ilçedeki hayvanseverlerin desteğiyle çalışan Emre Bulunmaz, 100 yuvayı bir hafta içinde hazır hale getirirken, İçlerine mama da bırakılacak.

Emre Bulunmaz, "Türkiye geneli olan doğunun soğuk illerini paletle köpek ve kedi yuvalarını yapacağız. Daha sonra yeni durağımız Yüksekova ilçesi oldu. Yüksekova'da yapacağımız kulübe sayısı 100 adet. Paletler hayvan severler tarafından karşılandı. Türkiye ve Avrupa genelinde sağlandı. Bundan sonra, Konya, Ardahan, Kar sarıkamış ve baya bir il var yani. Bende bir kış memleketinde yaşıyorum. Erzincan'ın ayazı çok soğuktur. Erzurum'da yavru köpeklerin öldüğünü gördüm. Batı illeri çok soğuk olmasada, Erzurum'da eksi 30'u görecek çatta, bizde gittik oraya yuvalar yaptık. Köpekleri de içine koyduk. Şimdi köpekler içinde rahat uyuyorlar. Biz de Türkiye geneli böyle bir akım başlattık" şeklinde konuştu.