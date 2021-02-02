Hz. Yusuf Kimdir? - Hazreti Yusuf’un Hayatı, Duası, Kıssası, Mucizeleri Ve Ayetleri

Yakup Peygamberin 12 oğlu arasında en çok sevdiği evladıdır. Annesinin ismi Rahil'dir. Kur'an-ı Kerim'de de 12. surenin ismi Yusuf Suresidir. Hz. Yusuf'un kıssası ve hayat hikâyesi Kur'an'da yer bulmuştur. Bu kıssa "Ahsenü'l-kasas" (kıssaların en güzeli) olarak ifade edilmiştir. Dürüstlüğü, güvenilirliği ve güzelliği ile meşhur olan Hazreti Yusuf'a Allah (C.C) tarafından rüya yorumlama yeteneği verilmiştir. Kardeşleri tarafından ihanete uğramış ve bir kuyuya atılmıştır. Pek, Hz. Yusuf kimdir? Hz. Yusuf'un hayatı, kıssası, mucizeleri, duası ve ilgili ayetleri aşağıdan öğrenebilirsiniz. İşte Hz. Husuf kimdir sorusunun en ayrıntılı cevabı…

HZ. YUSUF KİMDİR?

Hz. Yusuf (a.s) Yakup Peygamberin 12 oğlundan en sevdiğidir. Annesinin ismi Rahil'dir. Yakışıklılığı ile meşhurdur. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf'un kıssası ''ahsenü'l-kasas'' (kıssaların en güzeli) diye ifade edilmiştir. İslam âlemi için mühim bir yere sahip olan bu kıssada aynı zamanda öğüt verici bilgiler yer almıştır.

Hz. Yusuf, kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır. Hizmetinde bulunduğu Züleyha ile nefis imtihanı geçirmiştir. Daha sonra senelerce zindan da kalmıştır.

HZ. YUSUF'UN DUASI

Türkçe okunuşu:

"...Rabbis sicnu ehabbu ileyye mimmâ yed'ûnenî ileyhi, ve illâ tasrif annî keydehunne asbu ileyhinne ve ekun minel câhilîn(câhilîne)."

Anlamı:

"...Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni dâvet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan, ben onların sevdasına düşer, cahillerden olurum" dedi.

Okunuşu: "...Teveffenî muslimen ve elhıknî bis sâlihîn."

Anlamı: "…(Ey Rabbim!) Beni müslüman olarak vefât ettir ve beni sâlihler arasına kat!"

HZ. YUSUF'UN KISSASI

Hz. Yakub'un Yusuf'a olan büyük sevgisinden dolayı kardeşleri onu kıskanıyorlardı. Yusuf, kardeşlerinin söylediği kötü sözleri babasına anlatıyor, kardeşleri yine bu duruma öfkeleniyordu. Rüyalardan birine göre kardeşleriyle birlikte tarlada demet bağlayan Yusuf'un demeti kalkıp dikilmiş, kardeşlerinin demetleri ise onun demetinin etrafını kuşatıp önünde eğilmiş, ikinci rüyada ise güneş, ay ve on bir yıldız Yusuf'un önünde secde etmiştir. Babası bu rüyalarını kendisine de anlatan Yusuf'u azarlayarak, "Gerçekten ben, annen ve kardeşlerin senin karşında eğilecek miyiz?" diyerek bu sözleriyle kardeşlerini yatıştırmak isterse de başarılı olamamıştır. Kardeşleri kendi aralarında karar kılarak onu ortadan kaldırmaya karar verirler.

Hz. Yakub, sürüyü otlatmaya gittiği bir gün Yusuf'u kardeşlerine bırakır. Kardeşleri Yusuf'u öldürüp bir kuyuya atmaya karar verir. Kardeşlerinden Ruben, onu kurtarmak amacıyla onu öldürmeyip kuyuya atmalarını önerir. Yusuf kuyuya atılır. Aradan bir süre geçtikten sonra Yusuf kuyudan çıkarılır ve 20 gümüş karşılığında İsmaililer'e satılır.

İsmâilîler, Yusuf'u Mısır'a götürerek Firavun'un muhafızlarının reisi ve harem ağası Potifar'a satarlar. Bir rivayete göre ise Yusuf'u Mısır'a götüren tüccarlar kendi aralarında anlaşamayınca onu bir süre için bir dükkâna bırakır. O sırada Memfis'ten gelen Potifar'ın karısı dükkânda Yusuf'u görüne onu satın almasını ister. Yusuf, kısa bir sürede Potifar'ın güvenini kazanır. Yusuf geldikten sonra Potifar'ın evinin bereketi de artar.

Yusuf'un dürüstlüğüne güvenen ve dindar birisi olduğunu gören Potifar, evinin tüm sorumluluğunu ona bırakır. Hz. Yusuf, burada Potifar'ın eşi Züleyha ile nefsiyle sınanır. Potifar, bir gün evde yokken Züleyha Yusuf'u gömleğinden yakalamaya çalışır. Yusuf gömleğini de çıkararak kapıdan dışarıya kaçar. Nefsine hâkim olmayı başaran Yusuf, bu kez Züleyha'nın iftirası ile karşılaşır. Züleyha, kocası Potifar'a Yusuf'un kendisine saldırdığını söyler ve hizmetçiler de yalancı şahitlik eder. Bunun üzerine Potifar Yusuf'u zindana attırır. Yusuf zindan da herkesin güvenini kazanarak mahkûmların başı haline gelir.

Mısır kralının başsâkîsi ile ekmekçisi hapse girer ve hapiste rüya görürler. Başsâkî rüyasında tomurcuklanıp üzüm veren üç dallı bir asmanın olgun üzümlerini Firavun'un kâsesine sıkarak ona sunar. Yusuf rüyayı yorumlayıp üç gün sonra serbest bırakılarak tekrar Firavuna sakilik yapacağını söyler ve hükümdarın yanında kendisini anmasını ister. Bu rüya Yusuf'un dediği gibi çıkar ve ekçekçi hapisten ayrılır.

İki yıl sonra da Firavun iki rüya görür. Rüyasında yedi cılız inek yedi semiz ineği, yedi cılız başak da yedi dolgun başağı yemektedir. Mısır'ın bilge kişileri bu rüyaları yorumlayamaz (Tekvîn, 41/1-8). Tevrat dışı rivayetlere göre ise Firavun iki yıl boyunca her gece aynı rüyaları görürse de sabah olunca bunları hatırlayamaz. Nihayet Yûsuf'un hapisten çıkacağı gün rüyasını hatırlar. Mısır'ın bilge kişileri bunun için farklı yorumlar yapar: Yedi semiz inek Firavun'un doğacak yedi kızına, yedi zayıf inek de onların öleceğine; yedi dolgun başak yedi memleketin fethedileceğine, yedi zayıf başak da yedi eyalette isyan çıkacağına işarettir. Diğer bir yoruma göre ise yedi dolgun başak inşa edilecek yedi şehri, yedi zayıf başak da bu şehirlerin yıkılacağını ifade eder. Kral bu yorumların hiçbirini kabul etmez. Bu sırada başsâkî Yûsuf'u hatırlar ve krala ondan bahseder. Yûsuf zindandan çıkarılarak kralın yanına getirilir ve onun rüyalarını tabir eder. Kral onun tabirinden de şüphe edince Yûsuf kendisine hamile olan karısının bir oğul doğuracağını ve tam buna sevinirken iki yaşındaki büyük oğlunun öleceğini bildirir. Gerçekten olay bu şekilde cereyan eder. Bunun üzerine kral Yûsuf'a inanır ve onu ülkesini yönetmekle görevlendirir.

Diğer bir rivayete göre ise başsâkî Yûsuf'u hatırlayınca durumunu Firavun'a anlatır. Hapisten çıkarılan Yûsuf'un saçları kesilir, elbisesi değiştirilir ve Firavun'un huzuruna çıkarılır. Yûsuf yedi semiz inekle yedi dolgun başağın yedi bolluk yılına, yedi cılız inekle yedi yanmış başağın da yedi kıtlık yılına işaret ettiğini belirtir. Firavun, Yûsuf'u Mısır'da kendisinden sonra ikinci adam konumuna yükseltir; mührünü ona teslim eder, özel elbise giydirir, boynuna altın zincir takar. Adını da Zafenat-paneah olarak değiştirir ve kendisini On (Heliopolis) şehrinin kâhini Potifera'nın kızı Asenat ile evlendirir (Tekvîn, 41/1-45).