İnstagram Biyografi Sözleri 2021 - Kısa, Uzun, Instagram Biyografi Sözleri

Türkiye'de ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıyı bünyesinde bulunduran Instagram, her geçen gün yenilenişiyle bu rakamı giderek arttırıyor. Fotoğraf ve video paylaşımı platformu olarak bilinse de son yıllarda sesli ve görüntülü konuşmayı da kullanıcılara sunması uygulamayı daha elverişli hale getirdi. Instagram hesabı bulunan kişiler biyografi alanlarına ise diledikleri metinleri yazabiliyor. Instagram biyografi sözleri bu noktada merak konusu olurken, en güzel, kısa, uzun İnstagram biyografi sözleri için doğru yerdesiniz.

İNSTAGRAM BİYOGRAFİ SÖZLERİ

Instagram'da biyografi kısmına kısa, uzun ve en güzel sözlerden birisini eklemek için doğru yerdesiniz. Etkileyici biyografi sözleri seçeneklerinden birisini aşağıdan kopyalayarak biyografinize ekleyebilirsiniz.

Ömür bir masal gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel yaşandığı önemlidir.

Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın rengi aynıdır.

Mükеmmеl kişiyi aramaktan vazgеç. Tеk ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünеn biridir.

Doğuştan sahip olduklarınızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamınızın yoğrulmasıdır.

Bazı insanlar yağmuru hissеdеr, bazıları isе sadеcе ıslanır.

Zor sınavlar güçlü insanlar yetiştirir.

Hayata devam edebilmek için, geçmişi unutmak gerekir.

Yanlış bir kalpte olmaktansa, yalnız olmayı tercih ederim.

Hayatta yaptığın seçimler kaybettiklerine değmeli.

Dünyadaki en güçlü insan, başının çaresine bakmayı öğrenmiş kadındır.

"Bozuk olunca maya; ne ar tanır ne de haya." – Hz. Mevlana

Bazı köprüleri geçmek, bazılarını ise yıkmak gerekir.

Bizim çıkarsız yaşantımız, sizin menfaat terazini bozar.

Bir insan kısa cümleler kuruyorsa uzun yorgunlukları vardır.

Susmak noktasız bir cümledir.

Hiçbir şey boş bir sayfa kadar ilham verici değildir.

Kalbinizle yaptığınız her şey, size geri dönecektir." – Mevlana

"Ya susmak ya da suskunluktan daha kıymetli bir söz söylemek gerekir." – Pisagor

Birine çamur atmadan önce, ilk önce kendi ellerinin kirleneceğini unutma.

Her şeyi bilmek iyi olmuyor bazen. Keşke öğrenmeseydim diyor insan.

Dün geçti gitti. Yarın belki var, belki yok. Geriye ne kaldı?

Kimse sınanmadığı bir günahın masumu saymamalı kendini.

INSTAGRAM NEDİR?

Instagram, 1 milyarı aşkın kullanıcıya sahip fotoğraf ve video paylaşım platformudur. Bu platforma üye olan kişiler kendi arkadaş listelerini oluşturarak diledikleri fotoğraf ve videoyu belirledikleri kişiler ile paylaşabiliyor. Son yıllarda gelen yepyeni özellikler ile reels videoları oluşturulup, sesli ve görüntülü konuşma da yapılabiliyor.

Instagram'a üye olmak için platformun resmi internet sitesine gidebilirsiniz. Burada kullanıcı bilgilerinizi doldurup, şifrenizi belirledikten sonra mail ya da telefondan gelecek olan aktivitasyon kodunu doğrulayarak hesabınızı açabilirsiniz. Dilediğinizde ise hesabınızı geçici olarak dondurma ve kalıcı olarak silme imkânına sahipsiniz.

INSTAGRAM'DA BİYOGRAFİ NASIL EKLENİR?

Instagram'da biyografi kısmını doldurabilmek için öncelikle kullanıcı adı ve şifrenizi girerek hesaba giriş yapınız.

Hesap açıldığında kendi profilinize giriniz.

Profilinizin orta kısmında yer alan ''profili düzenle'' seçeneğinin üzerine tıklayın.

Karşınıza gelen pencerede ''biyografi'' yazan yere tıklayın.

Açılan pencerede yer alan kısma dilediğiniz bilgileri ekledikten sonra sol üstte ''bitti'' işaretleyiniz.

INSTAGRAM'DA NELER YAPILIR?

Arkadaşlarınızı ekleyebilir ya da size gönderilen arkadaşlık isteklerini kabul ederek yakın çevrenizin profilinizi görmesini sağlayabilirsiniz.

Hikâye kısmında fotoğraf ve video paylaşımı yapabilirsiniz. Ya da bu paylaşımları gönderi olarak yapabilirsiniz.

Arkadaş listenizden bir kişiyle sesli veya görüntülü konuşabilirsiniz.

Sohbet kısmından mesajlaşabilirsiniz.

Instagram'da kendi sayfanızı oluşturabilir ve tüm kullanıcıların sizi takip etmesi için dikkat çekici paylaşımlar yapabilirsiniz.