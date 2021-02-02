İş vaadiyle ağlarına düşürdükleri kadınların çıplak fotoğraflarını çekmişler! “Ponçikler” grubu dağıldı 14 kişi tutuklandı

Kendilerine "Ponçikler" grubu ismini veren çetenin 13 yabancı uyruklu kadını zorla fuhuş yaptırdıkları ve kadınların sokağa çıkma yasağı muaflığını kullanarak sürekli çalıştırdıkları öğrenildi.
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Çocuk bakıcılığı yaptırma vaadiyle ağına düşürdükleri kadınların çıplak fotoğraflarını çekip, ayrılmak istediklerinde sosyal medya da yaymakla tehdit eden 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri; bir şebekenin internet üzerinden sahte iş ilanları vererek görüşmeye çağırdığı 13 kadını fuhuşa zorladığını tespit etti. Şüphelileri 5 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alan polis, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bir operasyon başlattı.
Polis, 7 ilçede bulunan 32 adrese 29 Ocak Cuma sabahı eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; aralarında örgüt lideri olduğu ileri sürülen C.E.'nin de bulunduğu toplam 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Operasyon sonucunda ele geçirilen 1 silah, 17 telefon, çok sayıda SIM kartı ve toplam 8 bin liraya da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte, 15 müşteri şahıs, ve 13 mağdur kadın işlem yapılmak üzere emniyete getirildi.
ÇIPLAK FOTOĞRAFLA ŞANTAJ
Gözaltına alınan şüphelilerin, internet üzerinden "temizlikçi ve çocuk bakıcısı aranıyor" şeklinde ilan verdikleri ve bu ilanlara başvuran kadınları fuhuşa zorladığı ileri sürüldü.
İddiaya göre şüpheliler; iş görüşmesine gelen kadınları, daha iyi bir iş bulduklarını söyleyerek kandırıyor ve çıplak fotoğraflarını çekiyordu. Bu sayede fuhuş yapmak istemeyen kadınları, çıplak fotoğraflarını yaymakla tehdit ediyordu.
PONÇİKLER DİYE GRUP KURMUŞLAR
Edinilen bilgiye göre, şebeke üyelerinin kendi aralarında "Ponçikler" adıyla bir sanal ağ kurduğu ve örgütsel faaliyetlerini de bu ağ içerisinden yürüttüğü ortaya çıktı. Bu grup üzerinden müşterilere yönlendirme yapıldığı ve iş bölümünün sağlandığı belirlendi.
KADINLARI EŞYA GİBİ SATIŞA ÇIKARMIŞLAR
Konuyla ilgili yürütülen çalışmalarda; şüphelilerin fuhuşa zorladığı 13 kadını tıpkı bir eşya gibi internet üzerinden satışa çıkardığı ve müşterilerle de internet üzerinden pazarlık yaptığı ifade edildi.
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ŞEBEKE ÜYELERİNİN TAMAMI TUTUKLANDI
Emniyete işlem yapılmak üzere getirilen ve müşteri olduğu belirlenen 15 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şebeke üyesi olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan 5'i kadın 14 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, fuhuşa zorlanan 13 kadın ise il göç idaresine gönderildi.