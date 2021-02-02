İş vaadiyle ağlarına düşürdükleri kadınların çıplak fotoğraflarını çekmişler! “Ponçikler” grubu dağıldı 14 kişi tutuklandı





ŞEBEKE ÜYELERİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Emniyete işlem yapılmak üzere getirilen ve müşteri olduğu belirlenen 15 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şebeke üyesi olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan 5'i kadın 14 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, fuhuşa zorlanan 13 kadın ise il göç idaresine gönderildi.

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