İzmir hava durumu 2 Şubat 2021: İzmir’de bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamalara göre; İzmir'de gece yarısı başlayan sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Etkisini şiddetli şekilde sürdüren yağışlar yerini sele bırakırken gök gürültülü sağanak yağış vatandaşların zor durumda kalmasına neden olurken yetkili kişiler dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Peki; İzmir hava durumu nasıl? 2 Şubat 2021 İzmir'de hava nasıl olacak?

İZMİR HAVA DURUMU! 2 ŞUBAT 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli sağanak uyarısı yaptığı İzmir'de dün gece yarısı başlayan yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Etkisini şiddetli şekilde sürdüren gök gürültü sağanak nedeniyle çok sayıda ilçede cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Trafik durma noktasına geldi.

Gaziemir, Karabağlar ve Konak ilçelerinde dereler taştı. Bazı derelerin debisi yükseldi. Aliağa-Cuma Ovası arası çalışan banliyö treni saat 07.30'da durdu.

Sağanak etkisini sürdürürken, itfaiye ve belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri de evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Öte yandan Aliağa ilçesinde gece yarısı yağan dolu, park halindeki araçlarda maddi hasar meydana getirdi.

Büyükdeniz sahilinde yükselen deniz, sahille birleşti. Deniz ve sel suları birbirine karıştı. Bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ve itfaiye ekipleri suları tahliye ederek olası bir su taşkınını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.