İzmir hava durumu 2 Şubat 2021: İzmir’de bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamalara göre; İzmir'de gece yarısı başlayan sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Etkisini şiddetli şekilde sürdüren yağışlar yerini sele bırakırken gök gürültülü sağanak yağış vatandaşların zor durumda kalmasına neden olurken yetkili kişiler dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Peki; İzmir hava durumu nasıl? 2 Şubat 2021 İzmir'de hava nasıl olacak?
İZMİR HAVA DURUMU! 2 ŞUBAT 2021
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli sağanak uyarısı yaptığı İzmir'de dün gece yarısı başlayan yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Etkisini şiddetli şekilde sürdüren gök gürültü sağanak nedeniyle çok sayıda ilçede cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Trafik durma noktasına geldi.
Gaziemir, Karabağlar ve Konak ilçelerinde dereler taştı. Bazı derelerin debisi yükseldi. Aliağa-Cuma Ovası arası çalışan banliyö treni saat 07.30'da durdu.
Sağanak etkisini sürdürürken, itfaiye ve belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri de evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Öte yandan Aliağa ilçesinde gece yarısı yağan dolu, park halindeki araçlarda maddi hasar meydana getirdi.
Büyükdeniz sahilinde yükselen deniz, sahille birleşti. Deniz ve sel suları birbirine karıştı. Bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ve itfaiye ekipleri suları tahliye ederek olası bir su taşkınını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
2 ŞUBAT 2021 İZMİR HAVA DURUMU NASIL? YAĞMUR VAR MI?
Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2),İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde (Kuşadası, Söke, Didim) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Mersin kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.