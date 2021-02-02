İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Dereler taştı, bazı evlerde su baskını yaşandı

"FOÇA 30 YILDIR BÖYLE YAĞIŞ GÖRMEDİ"

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz Foça'nın 30 yıldır bu yoğunlukta bir yağmur görmediğini , gündüz saatlerinde deniz sularının yükselmiş olmasının da etkisiyle yağmur ve sel sularının akış hızının düştüğünü söyledi. Gürbüz, "Foça son 30 yıldır böyle yağış almadı. Dağlardan, tepelerden gelen sel suları, denizin yükselmesi sokaklarımızın suyla dolmasına neden oldu. Terminal bölgesinde kaldıkları yeri su basan 5 vatandaşımızı Foça Devlet Hastanesi'ne yerleştirdik. İtfaiye ve belediye ekiplerimiz gerek yollarda ve gerekse su basan ev ve işyerlerinde çalışmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de takviye ekipler istedik" dedi.