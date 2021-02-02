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’nde sel felaketi

’nde dün gece saatlerinde yağan sağanak birçok ilçelerde su baskınlarına neden oldu. Kırklareli’ne bağlı Babaeski, Lüleburgaz Demirköy, Alpullu selden etkilendi.

ERDEM ESEN ERDEM ESEN
Giriş Tarihi: 2.2.2021 10:46 ABONE OL
Kırklareli’nde sel felaketi

Yağan kuvvetli yağışlarda birçok evin alt katlarını su bastı. Vatandaşlar kendi imkanları ile evlerinde suları boşaltmaya çalıştılar.
Alpullu ilçesinde derenin taşması sonucunda çarşı sular altında kaldı. İlçede elektrikler kesildi.

Yine Lüleburgaz'a bağlı Tatarköy köyünde Istıranca Barajından gelen derenin taşması sonucu tarlaların kenarlarında bulunan tarım aletleri sel sularına kayboldu.

Yağışların Diğer etkili olduğu İlçe Olan Babaeski'de de bazı evleri su bastı. Yağışların Bugünde devam edeceği bilgisine ulaşıldı.

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Kırklareli’nde sel felaketi
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