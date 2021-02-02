Kocaeli'de kan donduran cinayet! Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü...

Ev arkadaşı olan Volkan K.(28) ve Fatih Pula (29) önceki akşam bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İkilinin tartışması bir süre sonra bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Kavga sonucu her iki arkadaş da birbirini bıçakla yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden polis ve 112 ekiplerinin yapmış olduğu kontroller sonrası, yaralı olan her iki arkadaş da hastaneye kaldırıldı.