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'de kan donduran cinayet! Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü...

Kan donduran olay önceki gün gece saatlerinde 'nin Derince ilçesinde meydana geldi. Volkan K. (28) isimli şahıs, kavga ettiği ev arkadaşı Fatih Kula'yı (29) bıçaklayarak öldürdü. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis, katil zanlısını gözaltına aldı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 2.2.2021 12:07 Son Güncelleme: 2.2.2021 12:22 ABONE OL
Kocaeli'de kan donduran cinayet! Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü...

Ev arkadaşı olan Volkan K.(28) ve Fatih Pula (29) önceki akşam bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İkilinin tartışması bir süre sonra bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Kavga sonucu her iki arkadaş da birbirini bıçakla yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden polis ve 112 ekiplerinin yapmış olduğu kontroller sonrası, yaralı olan her iki arkadaş da hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Pula, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kolundan yaralanan Volkan K. tedavisi sonrası gözaltına alınarak Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


Hayatını kaybeden Fatih Pula

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgusu devam eden Volkan Knın işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.


Şüpheli Volkan K.

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Kocaeli'de kan donduran cinayet! Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü...
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